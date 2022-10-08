Хаби Алонсо рассказал, чему научился у Гвардиолы и Моуринью

Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поведал об уроках, полученных при совместной работе с Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью.

«Главное, что я усвоил, работая с ними, – игроки должны поддерживать тренера, следовать за ним и верить в его идеи. Им нужно чётко понимать, как ваши тренировки сделают их лучше. Важно быть лидером, а уже затем следуют футбольные познания и тактика», – приводит издание Sport слова 40-летнего экс-полузащитника «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии».

Леверкузенский «Байер» объявил о назначении Хаби Алонсо на должность рулевого команды 5 октября. В субботу испанец дебютирует на посту домашним матчем Бундеслиги против «Шальке 04».