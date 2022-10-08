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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент: Азмун пропустит чемпионат мира-2022

08 Октября 2022 • 17:20 Комментировать
Байер Л
4:0
Шальке 04
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Агент Антон Смирнов поделился информацией о травме нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

«Байер» дал сроки восстановления — 6-8 недель. Точный диагноз я сказать не могу, но есть надрыв правой икроножной мышцы», — цитирует слова Смирнова Sport 24.

Агент отметил, что дата восстановления игрока выпадает на двадцатые числа ноября, если Азмун восстановится раньше, то это станет чудом.

Напомним, старт чемпионата мира-2022 в Катаре запланирован на 20 ноября.

В нынешнем сезоне 27-летний иранский форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун Антон Смирнов
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