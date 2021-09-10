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Бундеслига

Какау: «Роберт Левандовски не получит Золотой мяч в этом году» эксклюзив

10 Сентября 2021 • 15:28 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

Бывший футболист сборной Германии Какау дал эксклюзивное интервью «Евро-Футбол.Ру» во время своего участия в Кубке Легенд-2021.

- Как можете оценить атмосферу на турнире Кубка легенд?

- Атмосфера очень крутая. Первый матч против сборной России был не очень хорошим для нас, но несмотря на результат, очень здорово находится здесь и играть. Тут хорошие игроки. Я очень счастлив находиться здесь.

- Что думаете по поводу назначения Хайнси Флика в сборную Германии?

- Это очень здорово. Я думаю, он может дать команде больше сил. Также, он может дать команде новый характер. Он очень крутой парень и такой же крутой тренер. Я надеюсь, что его работа в национальной команде будет успешной, и они покажут результат.

- Поговорим о Бундеслиге. Как считаете, в этом сезоне есть конкуренты у «Баварии» за чемпионство в Германии?

- Я думаю, да. С «Баварией» тяжело конкурировать, но в этом сезоне у них есть очень хорошие оппоненты. Ими являются «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг». Но стоит сказать, что они должны быть очень сконцентрированы и стабильны на протяжении всего сезона, чтобы иметь шансы побороться за трофей. Я считаю, что они составят конкуренцию «Баварии».

- Как вам игра Роберта Левандовски в последнее время? Можно ли назвать его лучшим игроком в мире на сегодняшний день?

- Не знаю насчет лучшего игрока, но лучшим нападающим в мире точно. Он забивает много голов, он отлично действует в командной игре, он отдает голевые пасы. Он, безусловно, один из лучших страйкеров в мире.

- Заслуживает ли он золотого мяча в этом году?

- Сложно. Может быть. Но я думаю, что он все-таки его не получит.

- А кто тогда? Лео Месси?

- Нет, нет. Сложно сказать, кто получит золотой мяч в этом году. Но это должен быть не Месси. Это был не лучший сезон для Лионеля. Не знаю, кто станет обладателем награды, поэтому сам с нетерпением жду, кто получит золотой мяч.

Николай Алексеев

 

 

Получит ли Роберт Левандовски Золотой мяч в этом году?
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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Кубок Легенд Джеронимо Какау
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