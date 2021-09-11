Нагельсманн: «Хочу, чтобы после карьеры в «Баварии» меня называли хорошим человеком»

Новоиспеченный главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился, какие цели ставит перед собой во главе одного из сильнейших немецких клубов.

Наставник отметил, что приоритетом является донести до футболистов свое видение не только футбола, а и жизни в общем. Под этим Нагельсманн подразумевает, что подопечные должны в первую очередь думать о командных достижениях, а только потом о личных.

К тому же, немец подчеркнул, что для него будет считаться успехом за время работы с мюнхенцами. «Хочу, чтобы после карьеры в «Баварии» меня называли хорошим человеком. Я не всесилен, но хотелось бы добиться многого тут», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Отметим, что уже сегодня Нагельсманн сразится со своей бывшей командой «РБ Лейпциг» в рамках Бундеслиги.