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Бундеслига

Мюллер и Толиссо не помогут своим сборным в ближайших матчах из-за травм

01 Сентября 2021 • 19:11 Комментировать
РБ Лейпциг
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Бавария
11.09 19:30

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер и полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо не помогут своим командам в ближайших матчах, передаёт пресс-служба «Баварии».

Сообщается, что игроки досрочно покинули расположения своих сборных из-за травм. У Мюллера обнаружили проблемы с приводящей мышцей бедра. Игрок должен вернуться в клуб в четверг. У Толиссо зафиксировали ушиб икроножной мышцы, из-за которого он уже прибыл в расположение мюнхенцев.

Напомним, что после трёх стартовых туров Бундеслиги «Бавария» набрала семь очков и расположилась на третьем месте. В следующем туре команда Нагельсманна сыграет на выезде с «РБ Лейпцигом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Сборная Франции Томас Мюллер Корентен Толиссо
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