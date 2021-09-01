Мюллер и Толиссо не помогут своим сборным в ближайших матчах из-за травм

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер и полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо не помогут своим командам в ближайших матчах, передаёт пресс-служба «Баварии».

Сообщается, что игроки досрочно покинули расположения своих сборных из-за травм. У Мюллера обнаружили проблемы с приводящей мышцей бедра. Игрок должен вернуться в клуб в четверг. У Толиссо зафиксировали ушиб икроножной мышцы, из-за которого он уже прибыл в расположение мюнхенцев.

Напомним, что после трёх стартовых туров Бундеслиги «Бавария» набрала семь очков и расположилась на третьем месте. В следующем туре команда Нагельсманна сыграет на выезде с «РБ Лейпцигом».