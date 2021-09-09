Забитцер: «Мечтал оказаться в «Баварии» и выигрывать трофеи»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, который летом перебрался из «РБ Лейпциг», поделился ожиданиями от предстоящего сезона в новой команде.

Находясь в расположении сборной, в интервью Sky Sports Austria игрок рассказал, насколько важно ему хорошо зарекомендовать себя в составе мюнхенцев. «Всегда мечтал оказаться в «Баварии», чтобы выигрывать трофеи и награды. Я усердно работал, чтобы получить этот шанс. Не хотелось бы упустить его», - прокомментировал Забитцер.

Стоит напомнить, что австриец обошелся «Баварии» в 15 миллионов евро. 27-летний хавбек присоединился к действующему чемпиону Бундеслиги за пару дней до закрытия трансферного окна.