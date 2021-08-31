«РБ Лейпциг» объявил о переходе полузащитника «Барселоны» Илайкса Морибы, передаёт пресс-служба немецкого клуба. Гвинеец подписал контракт до 2026 года. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер игрока обошёлся «быкам» в 16 миллионов евро.

Напомним, что Мориба является воспитанником «Барселоны». В основном составе каталонского клуба он дебютировал в прошлом сезоне. За это время полузащитник сыграл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Отметим, что «Барселона» хотела продлить контракт с футболистом, однако стороны не сумели договориться. Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявлял мадридский «Реал».