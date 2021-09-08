Вернер - трансферная цель «Баварии»

Не успело закрыться летнее трансферное окно в сезоне 2021/22, как европейские гранды начинают строить стратегию на следующий «Юрьев день». У «Баварии» есть сразу несколько вариантов на позицию ударного форварда, сообщает Sport1.

Мюнхенцы всерьез нацелены на наконечника атак «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанна, но могут проиграть конкуренцию другим топ-клубам Европы. Если же Роберт Левандовски не продлит истекающий вскоре контракт, то «Бавария» перейдет к «плану С», а именно попытается заполучить форварда сборной Германии Тимо Вернера. 25-летний уроженец Штутгарта в прошлом сезоне демонстрировал потрясающее неумение реализовывать голевые моменты, но все же в 55 матчах забил 12 голов.