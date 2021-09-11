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Бундеслига

«Бавария» Нагельсманна разгромила «РБ Лейпциг»

11 Сентября 2021 • 21:26 Комментировать
РБ Лейпциг
1:4
Бавария
окончен

В центральном матче тура Бундеслиги играли старая и новая команды Юлиана Нагельсманна. «РБ Лейпциг» ничего не смог поделать против «Баварии», которая забила сразу четыре мяча в ворота «быков» - 4:1. Роберт Левандовски отличился в 14-м матче кряду. Его почин поддержали Джамал Мусиала, Лерой Сане и Эрик Чупо-Мотинг.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 1:4 Бавария
    12' Левандовски Роберт (0:1)
    47' Мусиала Джамал (0:2)
    54' Сане Лерой (0:3)
(1:3) Лаймер Конрад 58'    
    90' (1:4)
Гулачи Петер Мукиэле Норди Орбан Вилли   80' (Клостерманн Лукас (   80') Симакан Мохамед Анхелиньо Хосе   59' (Хайдара Амаду (   59') Лаймер Конрад   59' (Гвардиол Йошко (   59') Кампль Кевин Нкунку Кристофер Ольмо Дани   59' (Форсберг Эмиль (   59') Собослаи Доминик Андре Силва   71' (Поульсен Юссуф (   71')
Запасные: Броббей Брайан Мартинес Хосеп Хенрихс Бенджамин Адамс Тайлер
Нойер Мануэль Павар Бенджамен   75' (Штанишич Йосип (   75') Юпамекано Део Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горецка Леон   59' (Забитцер Марсель (   59') Гнабри Серж   45' (Мусиала Джамал (   45') Мюллер Томас   75' (Зюле Никлас (   75') Сане Лерой Левандовски Роберт   59' (Чупо-Мотинг Эрик (   59')
Запасные: Тильман Малик Ньянзу Танги Ульрайх Свен Сарр Буна
11 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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