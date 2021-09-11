«Бавария» Нагельсманна разгромила «РБ Лейпциг»

В центральном матче тура Бундеслиги играли старая и новая команды Юлиана Нагельсманна. «РБ Лейпциг» ничего не смог поделать против «Баварии», которая забила сразу четыре мяча в ворота «быков» - 4:1. Роберт Левандовски отличился в 14-м матче кряду. Его почин поддержали Джамал Мусиала, Лерой Сане и Эрик Чупо-Мотинг.