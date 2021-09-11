«Бавария» Нагельсманна разгромила «РБ Лейпциг»

В центральном матче тура Бундеслиги играли старая и новая команды Юлиана Нагельсманна. «РБ Лейпциг» ничего не смог поделать против «Баварии», которая забила сразу четыре мяча в ворота «быков» - 4:1. Роберт Левандовски отличился в 14-м матче кряду. Его почин поддержали Джамал Мусиала, Лерой Сане и Эрик Чупо-Мотинг.
Протокол игры
|РБ Лейпциг
|1:4
|Бавария
|12' Левандовски Роберт (0:1)
|47' Мусиала Джамал (0:2)
|54' Сане Лерой (0:3)
|(1:3) Лаймер Конрад 58'
|90' (1:4)
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • Орбан Вилли 80' ( Клостерманн Лукас ( 80') • Симакан Мохамед • Анхелиньо Хосе 59' ( Хайдара Амаду ( 59') • Лаймер Конрад 59' ( Гвардиол Йошко ( 59') • Кампль Кевин • Нкунку Кристофер • Ольмо Дани 59' ( Форсберг Эмиль ( 59') • Собослаи Доминик • Андре Силва 71' ( Поульсен Юссуф ( 71')
Запасные: Броббей Брайан • Мартинес Хосеп • Хенрихс Бенджамин • Адамс Тайлер
Нойер Мануэль • Павар Бенджамен 75' ( Штанишич Йосип ( 75') • Юпамекано Део • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Горецка Леон 59' ( Забитцер Марсель ( 59') • Гнабри Серж 45' ( Мусиала Джамал ( 45') • Мюллер Томас 75' ( Зюле Никлас ( 75') • Сане Лерой • Левандовски Роберт 59' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 59')
Запасные: Тильман Малик • Ньянзу Танги • Ульрайх Свен • Сарр Буна
11 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).