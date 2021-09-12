Кто станет чемпионом Германии в сезоне - 2021/2022?

В новый сезон Бундеслига вступила после аномального лета – из 8 команд, которые заняли первые места в турнирной таблице сезона-2020/21, только у «Униона» не было ротации на тренерском мостике. Тренерские рокировки делают сезон непредсказуемым, но вот только главный фаворит не потерял свой статус. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило перспективы команд, которые могут замахнуться на золото Бундеслиги.

*В скобках дана вероятность победы команды в сезоне-2021/22.

«Вольфсбург» (1%)

Оливер Гласнер вывел «волков» в Лигу чемпионов. Правда, задолго до завершения чемпионата Гласнер понимал, что следующий сезон он проведёт во Франкфурте. Его место на посту главного тренера занял голландец Марк ван Боммель, тренировавший до этого «ПСВ». «Вольфсбург» – пострадавшая сторона в этой тренерской чехарде в Бундеслиге. «Волки» потеряли интересного специалиста, а вместо него пришёл кот в мешке.

В летнее трансферное окно «Вольфсбург» сохранил костяк. Единственная ощутимая потеря – Йосип Брекало, который следующий сезон проведёт в аренде в «Торино». А вот на усиление «волки» потратили более 50 млн евро. Самое дорогостоящее усиление – центральный защитник «Кёльна» Себастьян Борнау. «Вольфсбург» выигрывал Бундеслигу в 2009 году, но сейчас наивно полагать, что у него есть шансы на первое место.

«Байер» (2%)

Петер Бош был отправлен в отставку, а на его место назначили Джованни Сеоане, работавшего в «Янг Бойз». «Неверкузен» ещё никогда в своей истории не становился чемпионом Германии, хотя всегда находится где-то рядом.

«Байер» неплохо заработал на продаже Леона Бейли в «Астон Виллу» – 32 млн евро. Ещё 10 млн «фармацевты» заработали на продаже трёх игроков – Венделла, Тина Едвая и Демарая Грэя. Ивуарийский центральный защитник Одилон Коссуну – главный трансфер «Байера». За него «Брюгге» получил 23 млн евро. Также состав леверкузенцев пополнили Адли («Тулуза», 7,5 млн), Митчел Баккер («ПСЖ», 7), Роберт Андрих («Унион», 6,5), Пьеро Инкапье («Тальерес», 6,35) и Андрей Лунёв («Зенит», свободный агент).

«РБ Лейпциг» (7%)

«Быки» потеряли молодого и талантливого Нагельсманна, который выстроил в Саксонии продуманную систему. Кроме Нагельсманна «Бавария» забрала в «РБ Лейпциг» ещё и лидера защиты Дайо Упамекано. По протоптанной дорожке из «РБ Зальцбург» пришёл Джесси Марш. Специалисту удалось пошуметь со своей командой в ЛЧ, но сейчас у него будет более серьёзная команда.

Кроме Упамекано «РБ Лейпциг» продал Конате («Ливерпуль», 40 млн), Забитцера («Бавария», 15), Ханнеса Вольфа («Боруссия» М, 9,5). Неплохо заработав на продажах, «быки» постарались усилить состав. Был выкуплен Анхелиньо у «Ман Сити», из «Аякса» взяли юного таланта Брайана Броббея. Из загребского «Динамо» за 18 млн взяли защитника Йошко Гвардиола. Но больше всего «быки» потратились на Андре Силву, за которого заплатили «Айнтрахту» 23 млн евро. Весьма удачный трансфер, учитывая то, что форвард забил в прошлом сезоне Бундеслиги 28 голов, заняв в бомбардирской гонке второе место после Левандовски.

«Боруссия» Дортмунд (15%)

С приходом на пост главного тренера Марко Розе у «Боруссии» начинается новая эпоха. Дортмунд всё же отпустил на родину Джейдона Санчо, получив от «МЮ» 85 млн евро. Очевидно, год назад «шмели» могли бы заработать ещё больше. Потерю англичанина компенсировали Даниэлем Маленом из «ПСВ», за которого заплатили 30 млн. Этот техничный футболист уже давно перерос уровень чемпионата Нидерландов. Грегора Кобеля из «Штутгарта» взяли на роль основного голкипера.

В прошлом сезоне разочаровали Нико Шульц и Тома Менье, а Феликсу Пасслаку не хватило стабильности. «Шмели» хотели подписать Марселя Хальстенберга, но не смогли. На первый взгляд «Боруссия» кадрово не стала слабее или сильнее. Все надежды на Марко Розе, у которого мастерства точно больше, чем у предыдущего наставника Эдина Терзича.

«Бавария» (75%)

Молодой специалист Юлиан Нагельсманн классно работал в «Хоффенхайме» и «РБ Лейпциге», но всё это время он жил мечтой – когда-нибудь возглавить «Баварию», за которую болел в детства. Из ключевых футболистов «Бавария» потеряла только Алабу, но сразу же потеря была восполнена за счёт Упамекано. По тому же маршруту из Лейпцига приехал полузащитник Марсель Забитцер, но это трансфер для ротации. Больше «Бавария» никем не усилилась.

Нойер, Мюллер, Левандовски всё ещё в хорошей форме. Йозуа Киммих и Леон Горецка продлили контракты с «Баварией». Гнабри, Алфонсо Дэвис, Коман, Сане, Эрнандес, Мусиала, Павар – с таким подбором исполнителей мюнхенский клуб обязан в 10-й раз подряд стать чемпионом Германии.

Владислав АВРАМЕНКО