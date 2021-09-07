Кан станет членом исполкома Ассоциации европейских клубов

Исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов готов принять в свои ряды нового члена - главу правления «Баварии» Оливера Кана.
В составе исполнительного комитета ECA в скором времени произойдут перемены. Вместо Михаэля Герлингера в ноябре вступит в должность председатель правления «Баварии» Оливер Кан.
Сообщается, что соотечественник легендарного немецкого вратаря по собственной воле принял решение уйти с занимаемого им поста.
Напомним, что ранее президент Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи выразил допущение, что финансовый фэйр-плей стоит пересмотреть.