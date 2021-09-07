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Бундеслига

Кан станет членом исполкома Ассоциации европейских клубов

07 Сентября 2021 • 18:52 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

Исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов готов принять в свои ряды нового члена - главу правления «Баварии» Оливера Кана.

В составе исполнительного комитета ECA в скором времени произойдут перемены. Вместо Михаэля Герлингера в ноябре вступит в должность председатель правления «Баварии» Оливер Кан.

Сообщается, что соотечественник легендарного немецкого вратаря по собственной воле принял решение уйти с занимаемого им поста.

Напомним, что ранее президент Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи выразил допущение, что финансовый фэйр-плей стоит пересмотреть.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Ассоциация европейских футбольных клубов
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