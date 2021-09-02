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Румменигге исключил переход Холанна в «Баварию»

02 Сентября 2021 • 17:08 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.20 3.70 2.15
11.09 16:30

Эрлинг Холанн, у которого скоро вступит в силу прописанная в контракте клаузула в размере 75 миллионов евро, уже этой зимой станет главной трансферной целью для ряда ведущих европейских клубов.

Ранее появлялась информация, что в кандидатуре норвежца заинтересована мюнхенская «Бавария», которая уже в ближайшее время может распрощаться с Робертом Левандовски. Напомним, что поляк изъявил желание покинуть команду ради нового вызова в карьере.

Впрочем, в подобный исход не верит бывший спортивный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. В интервью немецкому изданию Kicker он заявил, что с огромной долей вероятности Холанн покинет чемпионат Германии. «Он уже перерос этот уровень. Его будущее не здесь», - утверждает бывший футбольный чиновник.

Напомним, что дортмундская «Боруссия» намерена уговорить нападающего подписать новый контракт, чтобы увеличить сумму отступных.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Карл-Хайнц Румменигге Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2021
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