Нагельсманн: «У Мусиалы есть базис, чтобы построить экстраординарную карьеру»

Юлиан Нагельсманн прочит своему юному подопечному Джамалу Мусиале большое будущее.

18-летний хавбек успел стать игроком основы в «Баварии», за которую он дебютировал ещё два года назад. В пяти матчах при новом тренере Мусиала отличился уже тремя голами.

«У Джамала невероятный потенциал. Его дела идут хорошо. У Мусиалы есть базис, чтобы построить экстраординарную карьеру.

Приятно наблюдать за тем, какой он скромный футболист. Он не позволяет себе слишком сильно радоваться, даже если играет хорошо. У полузащитника настоящий футбольный менталитет. Ему нужно сохранить этот беззаботный характер. Моя главная задача как тренера – не навредить ему», - приводит слова Нагельсманна официальный сайт Бундеслиги.