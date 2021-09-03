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Нагельсманн: «У Мусиалы есть базис, чтобы построить экстраординарную карьеру»

03 Сентября 2021 • 16:29 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
11.09 19:30

Юлиан Нагельсманн прочит своему юному подопечному Джамалу Мусиале большое будущее.

18-летний хавбек успел стать игроком основы в «Баварии», за которую он дебютировал ещё два года назад. В пяти матчах при новом тренере Мусиала отличился уже тремя голами.

«У Джамала невероятный потенциал. Его дела идут хорошо. У Мусиалы есть базис, чтобы построить экстраординарную карьеру.

Приятно наблюдать за тем, какой он скромный футболист. Он не позволяет себе слишком сильно радоваться, даже если играет хорошо. У полузащитника настоящий футбольный менталитет. Ему нужно сохранить этот беззаботный характер. Моя главная задача как тренера – не навредить ему», - приводит слова Нагельсманна официальный сайт Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала
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