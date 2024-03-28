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Хёйбьерг: «Конечно, я недоволен своим положением в «Тоттенхэме»

28 Марта 2024 • 00:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лутон Таун
30.03 18:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг рассказал о своём недовольстве отсутствием места в стартовом составе.

Датский футболист не соответствует требованиям главного тренера «шпор» Анге Постекоглу, из-за чего лишился места в основе с начала текущего сезона. По некоторым данным, хавбек готов сменить клуб предстоящим летом.

«Конечно, я недоволен своим положением в «Тоттенхэме». Это ни для кого не секрет, но я не хочу поднимать шум. Я делаю всё возможное, чтобы доказать тренеру, что ему следует в меня верить», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова 28-летнего игрока, ссылаясь на Tipsbladet.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг сыграл в 27 матчах текущего розыгрыша АПЛ, но лишь шесть раз вышел на поле с первых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Пьер-Эмиль Хёйбьерг ещё теги

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