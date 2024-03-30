Поздний гол Сона помог «Тоттенхэму» дожать «Лутон Таун»

Завершился матч 30-го тура Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лутон Таун». Уже на третьей минуте гости разыграли мяч до верного, и Тахит Чон поставил точку - 0:1. Тимо Вернер разобрался с защитником, оказался сам перед воротами и не попал в дальний угол. Сон Хынмин в такой же ситуации обыграл голкипера и пробил в штангу, отскок в еще одну стойку.

Вышедший на замену Бреннан Джонсон справа простреливал на Вернера, а Исса Каборе в борьбе срезал мяч в свои ворота. Лондонцы прибавили в атаке, но постоянные удары ни к чему не приводили. Джонсон в упор пробил в голкипера, мяч прокатился по ленточке и был выбит. В концовке еще атака, Джонсон отыграл на Сона, который при помощи рикошета забил-таки - 2:1.

«Тоттенхэм» потеснил «Астон Виллу» с четвертого места, а противник откатился в зону вылета.