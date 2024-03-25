Хёйбьерг подписал контракт с новым агентством, чтобы покинуть «Тоттенхэм» летом

Опорный полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг недоволен своим текущим положением в команде. По информации от журналиста Фабрицио Романо, датчанин нанял новых агентов, чтобы найти лучший вариант для продолжения карьеры в летнее трансферное окно.

Напомним, Хёйбьерг не пользуется доверием со стороны главного тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу и не получает регулярную игровую практику в нынешнем сезоне. Контракт датского полузащитника рассчитан до лета 2025 года.

Ранее в услугах Хёйбьерга были заинтересованы такие клубы, как мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус», но прошлым летом трансфер так и не состоялся.