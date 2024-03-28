Мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Помимо этого, за игроком следят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Вест Хэм», «Бенфика», «Атлетико» и «Спортинг».
Ранее сообщалось, что на Хименеса претендует итальянский «Наполи».
В текущем сезоне мексиканец провел 35 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и записал на свой счет пять ассистов.
Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хименеса в 45 миллионов евро.
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