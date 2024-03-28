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Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда» слухи

28 Марта 2024 • 21:41 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лутон Таун
1 1.20 X 7.20 2 11.00
30.03 18:00

Мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Помимо этого, за игроком следят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Вест Хэм», «Бенфика», «Атлетико» и «Спортинг».

Ранее сообщалось, что на Хименеса претендует итальянский «Наполи».

В текущем сезоне мексиканец провел 35 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и записал на свой счет пять ассистов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хименеса в 45 миллионов евро.

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