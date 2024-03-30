Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу ответил на вопрос о психологических проблемах Ришарлисона

30 Марта 2024 • 01:39 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лутон Таун
1 1.22 X 7.80 2 11.00
Через 14 ч. 48 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу похвалил нападающего Ришарлисона за готовность признаться в наличии психологических проблем.

Недавно бразильский футболист заявил, что впал в глубокую депрессию после чемпионата мира, и справиться с трудностями ему помогла работа с психологом.

«Я не разговаривал об этом с ним, но он извлёк пользу из всей поддержки, которую ему оказывали. Он взял на себя ответственность поделиться этим с общественностью, что очень важно, когда речь идёт о ком-то известном, у кого, по мнению многих, не должно быть подобных проблем. Иногда это расценивается как признак слабости.

Нужно отметить его заслугу. Он мог пройти через всё самостоятельно, но принял смелое решение выступить публично. Надеюсь, это поможет другим при необходимости обращаться за помощью. Риши извлёк пользу, и теперь он хочет, чтобы его опыт был полезен для других», – сказал Постекоглу в преддверии матча Премьер-лиги против «Лутон Таун».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Ришарлисон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Марта
02:27
Тоттенхэм - Лутон Таун: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:39
Постекоглу ответил на вопрос о психологических проблемах Ришарлисона
29 Марта
23:51
Бен Дэвис: «Система Конте идеально работала в «Тоттенхэме»
18:30
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Лутон Таун чемпионата Англии — 30 марта 2024
15:02
Бесплатный прогноз и ставка на матч Тоттенхэм — Лутон Таун АПЛ — 30 марта 2024
28 Марта
21:41
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда»
03:14
«Тоттенхэм» поспорит с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» за бразильца
00:47
Хёйбьерг: «Конечно, я недоволен своим положением в «Тоттенхэме»
26 Марта
10:42
«Тоттенхэм» - «Лутон Таун»: прогноз и ставки БК Pinnacle
25 Марта
13:56
Хёйбьерг подписал контракт с новым агентством, чтобы покинуть «Тоттенхэм» летом
24 Марта
10:36
Айвен Тони может перейти в «Тоттенхэм»
20 Марта
12:04
Ришарлисон: «Я каждую неделю занимаюсь со своим психологом»
00:44
Инсайдер Романо анонсировал громкий летний трансфер «Тоттенхэма»
19 Марта
13:11
Вернер очень комфортно чувствует себя в «Тоттенхэме» и хочет остаться
17 Марта
17:15
«Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за защитника «Фенербахче»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЛУТОН ТАУН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хвича тремя словами прокомментировал выход Грузии на Евро-2024
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода 24-й тур РПЛ может быть перенесён Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.03.24 в 15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.20 4.50
Видео
30.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.26 6.20 8.20
Видео
30.03.24 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
3.55 4.00 1.82
Видео
30.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.38 3.45 2.70
Видео
30.03.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2.01 3.45 3.45
Видео
30.03.24 в 18:00
Челси Челси
Бёрнли Бёрнли
1.30 5.40 7.80
Видео
30.03.24 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.66 3.90 4.60
Видео
30.03.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.40 2.46
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
02:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о состоянии Каземиро: «Решение будет принято перед матчем»
02:40 · Англия. Премьер-лига
Родри прокомментировал свою 62-матчевую беспроигрышную серию
02:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о состоянии Марсьяля
02:06 · Англия. Премьер-лига
Майну пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» из-за болезни
01:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Челси» заслуживает место в четвёрке»
01:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Слухи о моём уходе? Я привык, меня это не волнует»
01:39 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу ответил на вопрос о психологических проблемах Ришарлисона
01:19 · Англия. Премьер-лига
Переход Мбаппе в «Реал» лишил английский топ-клуб надежд на трансфер Хави Симонса
01:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Майну достойно справляется с шумихой»
00:26 · Англия. Чемпионшип
Брат Беллингема установил рекорд Чемпионшипа последних лет
00:15 · Англия. Премьер-лига
Бен Дэвис: «Не могу сказать ничего плохого о Моуринью»
00:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Райс – не первый игрок, который решил перейти не в мою команду
29 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Бен Дэвис: «Система Конте идеально работала в «Тоттенхэме»
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в 16-летнем форварде «Палмейраса»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Три английских клуба нацелились на форварда «Ювентуса» Суле
Все новости
Рекомендуем