Постекоглу ответил на вопрос о психологических проблемах Ришарлисона

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу похвалил нападающего Ришарлисона за готовность признаться в наличии психологических проблем.

Недавно бразильский футболист заявил, что впал в глубокую депрессию после чемпионата мира, и справиться с трудностями ему помогла работа с психологом.

«Я не разговаривал об этом с ним, но он извлёк пользу из всей поддержки, которую ему оказывали. Он взял на себя ответственность поделиться этим с общественностью, что очень важно, когда речь идёт о ком-то известном, у кого, по мнению многих, не должно быть подобных проблем. Иногда это расценивается как признак слабости.

Нужно отметить его заслугу. Он мог пройти через всё самостоятельно, но принял смелое решение выступить публично. Надеюсь, это поможет другим при необходимости обращаться за помощью. Риши извлёк пользу, и теперь он хочет, чтобы его опыт был полезен для других», – сказал Постекоглу в преддверии матча Премьер-лиги против «Лутон Таун».