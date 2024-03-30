Бен Дэвис: «Не могу сказать ничего плохого о Моуринью»

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис признался, что был рад работать с Жозе Моуринью.

Португалец возглавлял лондонский коллектив с ноября 2019 по апрель 2021 года, после чего был отправлен в отставку.

«Мы знали, что он делает ставку на физические данные, поэтому некоторые наши игроки нервничали из-за своего роста. Например, я надевал большой дождевик, чтобы выглядеть крупнее в глазах тренера.

Я не могу сказать ничего плохого про Моуринью – у меня только хвалебные отзывы. Но я не могу говорить за всех, поскольку, как мы знаем, он поругался с некоторыми людьми. Что касается меня, то мне нравилось работать с ним», – передаёт журналист Лорен Жюльен высказывания Дэвиса.