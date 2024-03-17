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«Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за защитника «Фенербахче» слухи

17 Марта 2024 • 17:15 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лутон Таун
30.03 18:00

Крайний защитник «Фенербахче» Ферди Кадиоглу может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям TEAMtalk, в гонку за 24-летнего футболиста включился «Тоттенхэм». Сообщается, что в услугах Кадиоглу так же заинтересованы «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Кадиоглу принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Трудовой договор футболиста с «Фенербахче» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Кадиоглу в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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