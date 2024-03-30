Сон высказался о волевой победе над «Лутон Таун»

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии с «Лутон Таун».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась волевой победой «шпор» со счётом 2:1.

- Это был действительно тяжелый матч, игра была напряжённой. Мы знали, что после международного перерыве будет так сложно. «Тоттенхзэм» показал отличный характер.

Три очка очень важны для нас. Но было бы лучше, если бы мы смогли решить исход матча раньше, - приводит слова Сона ВВС.

Сон в текущем сезоне АПЛ провёл 25 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2025 года.