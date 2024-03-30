«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Лутон Таун»

В субботу в рамках тридцатого тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Лутон Таун». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Кулушевски, Сон, Вернер.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Лутон Таун» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 18:00. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Прямо сейчас «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.