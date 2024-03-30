Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Лутон Таун»

30 Марта 2024 • 17:08 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Лутон Таун
1 1.22 X 7.80 2 11.00
1-й тайм

В субботу в рамках тридцатого тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Лутон Таун». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Кулушевски, Сон, Вернер.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Лутон Таун» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 18:00. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Прямо сейчас «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм

Новости по матчу

Сегодня, 30 Марта
17:30
«Тоттенхэм» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
10:42
Постекоглу встал на защиту Дрэгушина, который провалил матч с «Фулхэмом»
02:27
Тоттенхэм - Лутон Таун: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:39
Постекоглу ответил на вопрос о психологических проблемах Ришарлисона
00:15
Бен Дэвис: «Не могу сказать ничего плохого о Моуринью»
29 Марта
23:51
Бен Дэвис: «Система Конте идеально работала в «Тоттенхэме»
18:30
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Лутон Таун чемпионата Англии — 30 марта 2024
15:02
Бесплатный прогноз и ставка на матч Тоттенхэм — Лутон Таун АПЛ — 30 марта 2024
28 Марта
21:41
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда»
03:14
«Тоттенхэм» поспорит с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» за бразильца
00:47
Хёйбьерг: «Конечно, я недоволен своим положением в «Тоттенхэме»
26 Марта
10:42
«Тоттенхэм» - «Лутон Таун»: прогноз и ставки БК Pinnacle
25 Марта
13:56
Хёйбьерг подписал контракт с новым агентством, чтобы покинуть «Тоттенхэм» летом
24 Марта
10:36
Айвен Тони может перейти в «Тоттенхэм»
20 Марта
12:04
Ришарлисон: «Я каждую неделю занимаюсь со своим психологом»
00:44
Инсайдер Романо анонсировал громкий летний трансфер «Тоттенхэма»
19 Марта
13:11
Вернер очень комфортно чувствует себя в «Тоттенхэме» и хочет остаться
17 Марта
17:15
«Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за защитника «Фенербахче»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЛУТОН ТАУН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
«Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
4
3
1.61 4.20 4.50
Видео
25 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лутон Таун Лутон Таун
0
1
1.26 6.20 8.20
Видео
25 мин
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
0
0
3.55 4.00 1.82
Видео
25 мин
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
1
2.38 3.45 2.70
Видео
25 мин
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
0
0
2.01 3.45 3.45
Видео
25 мин
Челси Челси
Бёрнли Бёрнли
1
0
1.30 5.40 7.80
Видео
30.03.24 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.66 3.90 4.60
Видео
30.03.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.40 2.46
Видео
31.03.24 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
1.39 5.00 6.20
Видео
31.03.24 в 18:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.78 3.75 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
18:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба интересуются Хёйбьергом
18:07 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби объяснил, почему пока не продлит контракт с «Брайтоном»
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» добыл сверхволевую победу в конце матча с «Вест Хэмом»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Лутон Таун»
17:01 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – в основе «Челси» на матч АПЛ с «Бёрнли»
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» предложили защитника с ценником в 60 миллионов евро
16:40 · Англия. Премьер-лига
Два клуба нацелились на Салаха
15:57 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как «Ливерпуль» отреагировал на решение Алонсо остаться в «Байере»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мудрик – отличный пример игрока, который со временем становится более зрелым»
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может назначить вместо Клоппа другого немецкого тренера
14:15 · Англия. Премьер-лига
Лунёв невольно «уколол» третьего вратаря «Ньюкасла» - Кариуса
13:57 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо»
Все новости
Рекомендуем