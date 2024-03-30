Постекоглу встал на защиту Дрэгушина, который провалил матч с «Фулхэмом»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался в поддержку центрального защитника Раду Дрэгушина, который невнятно провёл матч против «Фулхэма». Напомним, перед международной паузой «шпоры» проиграли «дачникам» со счётом 0:3.

«Раду пришёл не для того, чтобы сыграть один матч. Думаю, в поединке с «Фулхэмом» он не был лучше или хуже кого-либо из своих партнёров. Мы подписали Дрэгушина по той причине, что видим в нём игрока, который может сделать хороший вклад в команду. Он готов и доступен на следующий матч. Раду является частью нашего будущего», – цитирует Постекоглу журналист Фабрицио Романо.