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Постекоглу встал на защиту Дрэгушина, который провалил матч с «Фулхэмом»

30 Марта 2024 • 10:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лутон Таун
1 1.22 X 7.80 2 11.00
Через 6 ч. 33 мин.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался в поддержку центрального защитника Раду Дрэгушина, который невнятно провёл матч против «Фулхэма». Напомним, перед международной паузой «шпоры» проиграли «дачникам» со счётом 0:3.

«Раду пришёл не для того, чтобы сыграть один матч. Думаю, в поединке с «Фулхэмом» он не был лучше или хуже кого-либо из своих партнёров. Мы подписали Дрэгушина по той причине, что видим в нём игрока, который может сделать хороший вклад в команду. Он готов и доступен на следующий матч. Раду является частью нашего будущего», – цитирует Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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