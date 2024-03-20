Инсайдер Романо анонсировал громкий летний трансфер «Тоттенхэма»

Инсайдер Фабрицио Романо назвал приоритетную задачу «Тоттенхэма» на трансферном рынке.

По словам эксперта, грядущим летом «шпоры» попытаются усилить состав полузащитником.

«Я вижу, что этим летом «Тоттенхэм» подпишет важного полузащитника – по-настоящему важного. Думаю, в клубе хотят привнести нечто особенное, когда речь идёт об этой позиции», – цитирует JD Football Романо.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 28 туров. Отставание от «Астон Виллы», располагающейся на четвёртой позиции, составляет три очка, при этом «вилланы» провели на один матч больше.