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Ришарлисон: «Я каждую неделю занимаюсь со своим психологом»

20 Марта 2024 • 12:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лутон Таун
30.03 18:00

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон признался, что занимается с психологом каждую неделю.

«Ментальный аспект невероятно важен для футболиста. Я каждую неделю занимаюсь со своим психологом, она мне сильно помогает. Игроки должны осознать, что психологи могут играть очень важную роль. Это действительно может влиять на игру на поле», – сказал Ришарлисон в интервью Sky Sports.

Ришарлисон в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 10 голами и 3 результативными передачами. За весь прошлый розыгрыш чемпионата бразилец забил всего один мяч.

Напомним, летом 2022 года «Тоттенхэм» выложил за Ришарлисона 58 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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