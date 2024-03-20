Ришарлисон: «Я каждую неделю занимаюсь со своим психологом»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон признался, что занимается с психологом каждую неделю.

«Ментальный аспект невероятно важен для футболиста. Я каждую неделю занимаюсь со своим психологом, она мне сильно помогает. Игроки должны осознать, что психологи могут играть очень важную роль. Это действительно может влиять на игру на поле», – сказал Ришарлисон в интервью Sky Sports.

Ришарлисон в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 10 голами и 3 результативными передачами. За весь прошлый розыгрыш чемпионата бразилец забил всего один мяч.

Напомним, летом 2022 года «Тоттенхэм» выложил за Ришарлисона 58 миллионов евро.