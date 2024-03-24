Айвен Тони может перейти в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» является более вероятным местом для продолжения карьеры нападающего «Брентфорда» Айвена Тони, нежели «Челси». Об этом сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему футболисту также проявляет «Арсенал».

В текущем сезоне Тони провёл за «Брентфорд» 10 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.

После 28 проведённых матчей «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртой строчки, дающей право принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на три очка.