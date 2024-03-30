Постекоглу – о победе «Тоттенхэма»: «Мы усложнили себе задачу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопросы журналистов после победы своей команды над «Лутон Таун» (2:1).

«Шпоры» неудачно начали встречу, пропустив уже на третьей минуте, однако нашли в себе силы вырвать волевую победу во втором тайме. Автором решающего гола стал Сон Хын Мин, забивший на 86-й минуте.

«Мы усложнили себе задачу. Каждая команда за что-то борется, и «Лутон» не собирался просто так сдаваться. Мы должны были заслужить эту победу, и нам, думаю, это удалось.

Я был разочарован пропущенным голом – его можно было избежать. Но ребята сохраняли спокойствие и продолжали играть в футбол. Команде удалось проявить характер», – приводит BBC слова Постекоглу.