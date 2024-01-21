«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ

Итальянский «Наполи» предпринял новую попытку заполучить полузащитника из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, «партенопеи» сделали новое предложение по трансферу Ореля Мангаля из «Ноттингем Форест».

Как сообщает источник, «Наполи» хочет арендовать 25-летнего бельгийца с возможностью выкупа за 25 миллионов евро. Отмечается, что опция выкупа может стать обязательной при определённых условиях.

В этом сезоне Мангаля отметился одним голом в чемпионате Англии. Бельгийский хавбек провёл полтора года в Премьер-лиге. Ранее игрок выступал в Германии за «Штутгарт» и «Гамбург».