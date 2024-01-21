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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ

21 Января 2024 • 14:02 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 5.10 X 3.90 2 1.67
22.01 22:00

Итальянский «Наполи» предпринял новую попытку заполучить полузащитника из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, «партенопеи» сделали новое предложение по трансферу Ореля Мангаля из «Ноттингем Форест».

Как сообщает источник, «Наполи» хочет арендовать 25-летнего бельгийца с возможностью выкупа за 25 миллионов евро. Отмечается, что опция выкупа может стать обязательной при определённых условиях.

В этом сезоне Мангаля отметился одним голом в чемпионате Англии. Бельгийский хавбек провёл полтора года в Премьер-лиге. Ранее игрок выступал в Германии за «Штутгарт» и «Гамбург».

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Наполи Ноттингем Форест Орель Мангаля трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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