Моуринью не сможет возглавить «Наполи» из-за итальянских правил

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не сможет возглавить «Наполи» уже текущей зимой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянские правила запрещают тренеру так скоро возглавить команду Серии А после того, как он покинул свой прежний клуб. По этой причине Моуринью в «Наполи» в этом сезоне не будет.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе португальский специалист проведёт переговоры с «Наполи».

Напомним, Моуринью был отправлен с поста главного тренера «Ромы» 16 января. В римском клубе именитый португалец работал с лета 2021 года. Ранее он также возглавлял «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и мадридский «Реал».