Лаутаро Мартинес: «Для победы над «Наполи» «Интеру» придётся попотеть»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Италии против «Наполи».

По мнению аргентинского футболиста, «нерадзурри» ожидает непростая игра против сильного соперника, однако «Интер» намерен добиться успеха, так как победа в Суперкубке является задачей клуба на текущий сезон.

«Для достижения победы нам придётся попотеть, но мы все готовы к этой встрече. Победа в Суперкубке Италии — одна из наших задач на этот сезон», — цитирует Мартинеса сайт журналиста Джанлуки ли Марцио.

Матч «Наполи» — «Интер» состоится завтра, 22 января. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.