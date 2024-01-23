Маццарри раскритиковал судейство в матче против «Интера»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри был крайне недоволен работой арбитра в финальном матче Суперкубка Италии.

По мнению наставника, судья простил «Интеру» множество фолов, не удалив, например, Хакана Чалханоглу, в то время как неаполитанцы остались в меньшинстве на 60-й минуте – красную карточку увидел перед собой Джаванни Симеоне.

«Это просто стыд. Вот как можно испортить матч», – выкрикнул специалист после удаления форварда.

На 91-й минуте Лаутаро Мартинес забил единственный гол в матче, принесший «Интеру» трофей. После взятия ворот Маццарри сразу отправился в подтрибунное помещение, не вернувшись даже на церемонию награждения.