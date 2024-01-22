Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии

«Наполи» и «Интер» сошлись в рамках Суперкубка Италии по футболу. Матч за трофей состоялся 22 января в Саудовской Аравии.

Подошла к концу вторая неделя европейского футбола на территории Саудовской Аравии. После Суперкубка Испании разыграли Суперкубок Италии. Афиши итальянского минитурнира, конечно, уступали испанским. Тут не было феноменальных 5:3 в полуфинале и класико в битве за трофей. Но финал тоже звучал неплохо по афише – чемпион Италии «Наполи» против «Интера», единолично лидирующего в Серии А. А в полуфиналах случилось два раза по 3:0.

Играть главный матч турнира пришлось без Осимхена, Натана и Мерета, у «Интера» отсутствовал Куадрадо. Атака миланцев выглядела и без того грозно: Лаутаро, Тюрам, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян. Мадзари решил удивить треугольником Политано, Хвича, Симеоне. Но только все эти фамилии были наглухо прикрыты. Команды вообще начали матч с длительной разведки, аккуратно наступая и плотно обороняясь.

Первый момент случился в середине первого тайма, а создали его защитники. Ррахмани неудачно вынес – Димарко пробил с подбора. После небольшого рикошета от Лоботки мяч едва не юркнул в угол ворот. Далее были ещё и опасные удары со средней дистанции от Хакана Чалханоглу и Генриха Мхитаряна. В первом случае справился Голлини, а во втором мяче прошёл выше ворот. Давление «Интера» чувствовалось и под занавес тайма он всё-таки забил. Но гол быстро отменили.

Димарко отправил Тюрама в забег по флангу. Макрус всё сделал круто и своевременно прострелил слева, вот только находился в офсайде, так что чёткое завершение Лаутаро уже роли не играло. «Наполи» практически ничем не отвечал. Хвича после передачи Лоботки с левого края попытался закрутить в дальний угол, но Зоммер без проблем справился. «Дохлое» нападение «Наполи» на исходе часа игрового времени добил свой же игрок.

Джованни Симеоне в центре поля полетел в необдуманный подкат, врезав по ноге Ачерби. Форвард за этот фол получил вторую жёлтую карточку и был удалён, всего пять минут ему хватило на два фола. Вскоре Мадзари заменил Хвичу и Политано, а «Интер» стал поддавливать. Шикарный шанс упустил Маркус Тюрам, после подачи от угла поля и скидки Павара оказавшийся на ударной позиции. Коленом пробил он с трёх метров, послав мяч выше ворот.

«Интер» давил, «Наполи» держался. И вот, уже казалось, что овертайма не избежать, но на первой компенсированной минуте Лаутаро дожал Неаполь. Алексис Санчес отдал направо, оттуда прострелил Павар, а Мартинес точным ударом метров с восьми завершил комбинацию – 0:1. «Интер» победил «Наполи» и выиграл Суперкубок Италии, не пропустив на минитурнире ни одного мяча.