Маротта: Индзаги — лидер «Интера»

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился комментарием о наставнике команды Симоне Индзаги.

«Индзаги является нашим лидером. Не отрицаю, это еще молодой специалист, но я не сомневаюсь, что его карьера будет очень яркой. Индзаги разделяет ценности команды, которые подразумевают постоянные победы», — цитирует функционера Rai Sport.

В настоящий момент «Интер» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 51 очко в 20 сыгранных матчах.

Завтра, 22 января, «Интер» встретится с «Наполи» в рамках Суперкубка Италии. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.