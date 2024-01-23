Симоне Индзаги установил тренерский рекорд «Интера»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги завоевал с командой очередной трофей.

«Нерадзурри» взяли верх в финале Суперкубка Италии, минимально обыграв «Наполи» благодаря голу Лаутаро Мартинеса на последних минутах. По данным Opta, Индзаги стал рекордсменом «Интера» среди тренеров по выигранным финалам – пять (с сезона-1929/30). Нынешний наставник миланцев обошёл по этому показателю Эленио Эрреру и Роберто Манчини, выигравших с командой по четыре финала.

Напомним, что ранее Симоне Индзаги дважды приводил «Интер» к триумфу в Кубке Италии, а Суперкубок страны покорился ему в третьем сезоне кряду.