«Наполи» назвал стартовый состав на матч Суперкубка Италии с «Интером»

Пресс-служба «Наполи» опубликовала список футболистов, которые примут участие в предстоящем матче с миланским «Интером».

Финальная встреча за Суперкубок Италии между «Наполи» и «Интером» состоится сегодня, 22 января.

Стартовый состав «Наполи»: Голлини (вр), ди Лоренцо (к), Ррахмани, Жуан, Маццокки, Каюсте, Лоботка, Дзербин, Политано, Кварацхелия, Симеоне.

Матч Суперкубка Италии «Наполи» - «Интер» должен стартовать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую проведет спортивный портал LiveResult.