​«Интер» объявил состав на битву с «Наполи» за суперкубок

В понедельник вечером «Интер» и «Наполи» сразятся в финальном матче Суперкубка Италии. Рулевой миланской команды Симоне Индзаги решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Зоммер, Павар, де Врей, Ачерби, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч между «Интером» и «Наполи» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что Суперкубок Италии проводится в Саудовской Аравии. В полуфинале «Интер» обыграл «Лацио» со счётом 3:0.