«Интер» вышел в финал Суперкубка Италии в 12-й раз – повторение результата «Милана»

«Интер» сравнялся с «Миланом» по количеству финалов итальянского Суперкубка.

Команда Симоне Индзаги завоевала путёвку в решающий матч, одолев в полуфинале «Лацио» со счётом 3:0. «Нерадзурри» предстоит побороться за трофей с «Наполи». По данным Opta, для «Интера» это будет 12-й в истории финал Суперкубка Италии – второй показатель наряду с «Миланом». Лидером рейтинга остаётся «Ювентус», сыгравший в финале турнира 17 раз.

Поединок «Интера» против «Наполи» запланирован на 22 января. Действующие чемпионы Италии в полуфинале переиграли «Фиорентину» – 3:0.

В активе «Ювентуса» девять побед в Суперкубке, «Интер» и «Милан» добивались триумфа по семь раз.