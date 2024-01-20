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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» вышел в финал Суперкубка Италии в 12-й раз – повторение результата «Милана»

20 Января 2024 • 01:20 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
1 3.65 X 3.45 2 2.05
22.01 22:00

«Интер» сравнялся с «Миланом» по количеству финалов итальянского Суперкубка.

Команда Симоне Индзаги завоевала путёвку в решающий матч, одолев в полуфинале «Лацио» со счётом 3:0. «Нерадзурри» предстоит побороться за трофей с «Наполи». По данным Opta, для «Интера» это будет 12-й в истории финал Суперкубка Италии – второй показатель наряду с «Миланом». Лидером рейтинга остаётся «Ювентус», сыгравший в финале турнира 17 раз.

Поединок «Интера» против «Наполи» запланирован на 22 января. Действующие чемпионы Италии в полуфинале переиграли «Фиорентину» – 3:0.

В активе «Ювентуса» девять побед в Суперкубке, «Интер» и «Милан» добивались триумфа по семь раз.

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Сегодня, 20 Января
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