Лаутаро прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями после победы в финале Суперкубка Италии.

Гол аргентинца, забитый в концовке встречи, принёс «нерадзурри» победу над «Наполи» с минимальным счётом.

«Я очень горд и счастлив. Мы рано вылетели из Кубка Италии, поэтому добиться успеха здесь было очень важно. Мы хорошо сыграли против «Лацио», и сегодня хотели показать такой же уровень.

Было трудно, ведь мы отдыхали на один день меньше соперников, нам не хватало резкости. Я горжусь нашей командой, мы сумели выиграть третий Суперкубок подряд», – сказал в интервью Mediaset Мартинес.