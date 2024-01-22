Индзаги: «Лаутаро Мартинес очень важен для «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о нападающем и капитане команды Лаутаро Мартинесе.

— Он делает большую работу не только на поле, но и за его пределами. Он очень важен для нас, он хорошо выполняет свои обязанности. Вы видите наименьшую часть того, что он делает для команды. Я очень доволен им и всей своей командой, — цитирует Индзаги Sky Sport Italy.

Сегодня, 22 января, «Интер» встретится с «Наполи» в рамках финального матча Суперкубка Италии. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.