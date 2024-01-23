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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес сравнялся с Вьери по голам за «Интер»

23 Января 2024 • 03:51 Комментировать
Наполи
0:1
Интер Милан

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес настиг знаменитого Кристиана Вьери по количеству голов за клуб.

Точный удар аргентинца принёс команде Симоне Индзаги победу в финальном матче Суперкубка Италии над «Наполи» (1:0). Как отмечает Opta, Мартинес сравнялся по количеству голов за «Интер» с известным экс-форвардом сборной Италии Кристианом Вьери – на счету обоих по 123 забитых мяча. Любопытно, что для достижения этого показателя нынешнему капитану «нерадзурри» потребовалось провести 265 игр, а итальянцу – всего 190.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. Кристиан Вьери представлял цвета команды с 1999 по 2005 год.

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