Индзаги — о финале Суперкубка с «Наполи»: «Такие игры часто решаются в отдельных эпизодах»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился комментарием о предстоящем матче против «Наполи».

Финальный матч Суперкубка Италии состоится сегодня, 22 января.

«Это финал, такие игры часто решаются в отдельных эпизодах. Мы должны быть осторожны, потому что мы готовились к этому финалу всего два с половиной дня. Мы будем играть с чемпионом Италии. В Лиге у них были некоторые проблемы, и они сменили тренера, но это команда с длинной скамейкой и качественным составом», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italy.

Начало матча между «Наполи» и «Интером» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.