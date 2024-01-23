В «Наполи» высказались о поражении от «Интера» в финале Суперкубка Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о поражении своей команды от «Интера» (0:1) в финале Суперкубка Италии.

Напомним, что единственный мяч за миланскую команду забил Лаутаро Мартинес на 91-й минуте.

Спортивный функционер отметил, что удача является важным фактором в таких играх, к тому же он дал понять, что неаполитанцы даже в меньшинстве создали сопернику множество проблем.

«Когда мяч попадает в сетку, нельзя винить себя за это.

Слабость судей в этом сезоне очевидна всем. Это касается не только отношением к «Наполи», но и ко всем остальным», - приводит слова Де Лаурентиса Mediaset.