Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» высказались о поражении от «Интера» в финале Суперкубка Италии

23 Января 2024 • 10:52 Комментировать
Наполи
0:1
Интер Милан

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о поражении своей команды от «Интера» (0:1) в финале Суперкубка Италии.

Напомним, что единственный мяч за миланскую команду забил Лаутаро Мартинес на 91-й минуте. 

Спортивный функционер отметил, что удача является важным фактором в таких играх, к тому же он дал понять, что неаполитанцы даже в меньшинстве создали сопернику множество проблем.

«Когда мяч попадает в сетку, нельзя винить себя за это.

Слабость судей в этом сезоне очевидна всем. Это касается не только отношением к «Наполи», но и ко всем остальным», - приводит слова Де Лаурентиса Mediaset. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аурелио Де Лаурентис Наполи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Января
10:52
В «Наполи» высказались о поражении от «Интера» в финале Суперкубка Италии
03:51
Лаутаро Мартинес сравнялся с Вьери по голам за «Интер»
02:16
Маццарри раскритиковал судейство в матче против «Интера»
01:45
Симоне Индзаги установил тренерский рекорд «Интера»
01:16
Индзаги – о победе «Интера»: «Горжусь командой, прошло всего 60 часов с полуфинала»
00:42
Лаутаро прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии
22 Января
23:56
Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии 5
22:22
Маротта оценил шансы «Ювентуса» на чемпионство
21:30
«Наполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:01
«Наполи» назвал стартовый состав на матч Суперкубка Италии с «Интером»
20:46
​«Интер» объявил состав на битву с «Наполи» за суперкубок
20:33
Индзаги: «Лаутаро Мартинес очень важен для «Интера»
20:26
Индзаги — о финале Суперкубка с «Наполи»: «Такие игры часто решаются в отдельных эпизодах»
16:49
«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили
12:58
Актуальная ставка и прогноз на матч Наполи – Интер Суперкубка Италии – 22 января 2024
02:22
Наполи - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Января
22:25
Маротта: Индзаги — лидер «Интера»
21:03
Прогноз на точный счёт матча Наполи — Интер Милан Суперкубка Италии — 22 января 2024
16:41
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Наполи – Интер Суперкубка Италии – 22 января 2024
14:02
«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ
11:33
Ставка и прогноз на матч Наполи — Интер Суперкубка Италии — 22 января 2024
11:28
Лаутаро Мартинес: «Для победы над «Наполи» «Интеру» придётся попотеть»
20 Января
02:04
Симоне Индзаги: «Нравится ли мне игра «Ювентуса»? Я думаю об «Интере»
01:20
«Интер» вышел в финал Суперкубка Италии в 12-й раз – повторение результата «Милана»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Января
10:52 · Италия. Серия А
В «Наполи» высказались о поражении от «Интера» в финале Суперкубка Италии
10:23 · Италия. Серия А
«Торино» не планирует отдавать Сазонова в аренду
04:56 · Италия. Серия А
​Лаутаро: «Мой первый трофей в качестве капитана»
04:38 · Италия. Серия А
Де Врей: «Всегда приятно выиграть трофей»
04:19 · Италия. Серия А
Не стало Луиджи Ривы - легенда итальянского футбола умерла в 79 лет
04:08 · Италия. Серия А
​Верховод: «Мальдини - топ во всём, абсолютно»
04:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» забил 18 голов в первых пяти матчах года – такого не было больше 90 лет
03:51 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес сравнялся с Вьери по голам за «Интер»
03:08 · Англия. Премьер-лига
«Милан» начал переговоры с английским игроком
02:16 · Италия. Серия А
Маццарри раскритиковал судейство в матче против «Интера»
01:45 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги установил тренерский рекорд «Интера»
01:16 · Италия. Серия А
Индзаги – о победе «Интера»: «Горжусь командой, прошло всего 60 часов с полуфинала»
00:42 · Италия. Серия А
Лаутаро прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии
22 Января
23:27 · Италия. Серия А
Джало прокомментировал переход в «Ювентус»
22:22 · Италия. Серия А
Маротта оценил шансы «Ювентуса» на чемпионство
Все новости
Рекомендуем