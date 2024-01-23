Индзаги – о победе «Интера»: «Горжусь командой, прошло всего 60 часов с полуфинала»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался после победы в финале Суперкубка Италии.

«Нерадзурри» одолели «Наполи», забив единственный в матче гол на 91-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес.

«Нужно отдать должное «Наполи», который показал отличную игру. Пропускать решающий гол на последних минутах – это всегда очень болезненно.

Также хочу поздравить своих игроков. Мы провели полуфинал всего 60 часов назад, и для нас это был новый опыт. Команда очень устала, но сохранила концентрацию. Горжусь игроками, они работают очень усердно», – заявил в интервью Mediaset Индзаги.