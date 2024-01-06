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«Эвертон» намерен арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

06 Января 2024 • 22:44 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
14.01 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри попал в сферу интересов «Эвертона».

Основным претендентом на 20-летнего футболиста считалась «Севилья», которую тунисец предпочёл «Фрайбургу» и «Лиону», однако теперь в борьбу вступил «Эвертон», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры продолжаются. Пока неясно, где атакующий хавбек проведёт остаток сезона.

Ханнибал Межбри принял участие в девяти матчах коллектива Эрика тен Хага в нынешней кампании, записав себе в актив один забитый мяч. Стоимость игрока, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Эвертон Севилья Фрайбург Манчестер Юнайтед Ханнибал Межбри трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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