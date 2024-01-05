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«Астон Вилла» интересуется игроком «Лацио» Андерсоном

05 Января 2024 • 09:48 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
14.01 17:00

«Астон Вилла» проявляет интерес к нападающему «Лацио» Фелипе Андерсону. Сообщает Sky Sports.

По информации источника, бирмингемский клуб намерен подписать 30-летнего футболиста летом 2024 года на правах свободного агента. Отметим, что ранее Андерсон уже выступал в Англии, где в период с 2018 по 2021 год защищал цвета «Вест Хэма».

В текущем сезоне бразильский вингер провёл за «Лацио» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Андерсона в 10 миллионов евро. 

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