«Астон Вилла» хочет купить Фримпонга и Баэну

«Астон Вилла» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэны и правого защитника «Байера» Жереми Фримпонга. По информации от журналиста Алекса Тансуэлла, команда Унаи Эмери хочет заполучить обоих футболистов, но в зимнее трансферное окно клубу вряд ли оформится оформить хотя бы одну из этих сделок. Причина состоит в цене, ведь переходы 23-летнего Фримпонга и 22-летнего Баэны суммарно могут обойтись клубу в 120 миллионов евро.

Отмечается, что более вероятным трансфером «Астон Виллы» в январе считается 32-летний левый защитник Маркос Акунья из «Севильи». Рыночная стоимость аргентинца составляет 6 миллионов евро, его контракт с андалузским клубом истекает летом 2025 года.