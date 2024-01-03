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«Астон Вилла» хочет купить Фримпонга и Баэну

03 Января 2024 • 13:02 Комментировать
Валенсия
3:1
Вильярреал

«Астон Вилла» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэны и правого защитника «Байера» Жереми Фримпонга. По информации от журналиста Алекса Тансуэлла, команда Унаи Эмери хочет заполучить обоих футболистов, но в зимнее трансферное окно клубу вряд ли оформится оформить хотя бы одну из этих сделок. Причина состоит в цене, ведь переходы 23-летнего Фримпонга и 22-летнего Баэны суммарно могут обойтись клубу в 120 миллионов евро.

Отмечается, что более вероятным трансфером «Астон Виллы» в январе считается 32-летний левый защитник Маркос Акунья из «Севильи». Рыночная стоимость аргентинца составляет 6 миллионов евро, его контракт с андалузским клубом истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Севилья Астон Вилла Маркос Акунья Жереми Фримпонг Алекс Баэна Байер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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