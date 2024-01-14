«Эвертон» и «Астон Вилла» сыграли 0:0 в матче с обилием моментов и отменёнными голами

«Эвертон» с «Астон Виллой» провели упорный матч в воскресенье. Олли Уоткинс ворвался в штрафную и бил в ближний угол - парировано. После розыгрыша углового Алекс Морено вторым касанием отправил мяч в сетку с линии вратарской, но нет гола, вне игры. Эмилиано Мартинес выдал суперсейвы, сначала он чудом отбил мяч после удара Доминика Калверта-Льюинна, который вышел один на один, а затем у ленточки помешал мячу оказаться в сетке после добивания Джеймса Гарнера. Второй тайм получился очень осторожным и малособытийным. В концовке Мэтти Кэш и Джон Макгинн били в упор, но защитники помешали открыть счет. Абдулай Дукуре убежал один на один и послал мяч в сетку, но и здесь вне игры - 0:0.

«Эвертон» прервал серию поражений и находится в очке над зоной вылета. Соперник делит второе место с «Манчестер Сити».