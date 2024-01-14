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«Эвертон» и «Астон Вилла» сыграли 0:0 в матче с обилием моментов и отменёнными голами

14 Января 2024 • 19:03 Комментировать
Эвертон
0:0
Астон Вилла
окончен

«Эвертон» с «Астон Виллой» провели упорный матч в воскресенье. Олли Уоткинс ворвался в штрафную и бил в ближний угол - парировано. После розыгрыша углового Алекс Морено вторым касанием отправил мяч в сетку с линии вратарской, но нет гола, вне игры. Эмилиано Мартинес выдал суперсейвы, сначала он чудом отбил мяч после удара Доминика Калверта-Льюинна, который вышел один на один, а затем у ленточки помешал мячу оказаться в сетке после добивания Джеймса Гарнера.  Второй тайм получился очень осторожным и малособытийным. В концовке Мэтти Кэш и Джон Макгинн били в упор, но защитники помешали открыть счет. Абдулай Дукуре убежал один на один и послал мяч в сетку, но и здесь вне игры - 0:0.

«Эвертон» прервал серию поражений и находится в очке над зоной вылета. Соперник делит второе место с «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Эвертон0:0Астон Вилла
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусТарковски Джеймс  73'Брэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийГарнер ДжеймсОнана АмадуХаррисон ДжекДукуре АбдулайДанджума Арно 63' (Макнил Дуайт ( 63') Калверт-Льюин Доминик 63' (Гомеш Бету ( 63')
Запасные: Гомеш АндреПаттерсон НэйтанЧермити ЮссефКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин Льюис
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего Сантос  48' 74' (Кэш Мэтти ( 74') Ленгле Клеман  73'Морено АлексБэйли Леон 64' (Дуран Джон ( 64') Камара Бубакар IСоарес ДугласМакгинн Джон 89' (Дзаньоло Николо ( 89') Диаби Мусса 64' (Тилеманс Юри ( 64'  75') Уоткинс Олли  31'
Запасные: Райт ДжеймсИроэгбунам ТимМаршалл ФилипДендонкер Леандер
14 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Астон Вилла

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