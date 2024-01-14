​Эмери установил рекорд АПЛ, впервые столкнувшись со счётом 0:0

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходил матч между «Эвертоном» и «Астон Виллой». Команды не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло «Гудисон Парк» остались гореть нули.

Любопытно, что для рулевого «Астон Виллы» Унаи Эмери это первая нулевая ничья в Премьер-лиге. Испанец впервые познал счёт 0:0 в 97-м матче в турнире. Как сообщает Opta, Эмери установил рекорд Премьер-лиги – ранее никто из тренеров не выдавал такую длительную серию без нулевых ничьих, если говорить о периоде с начала работы в лиге.

«Астон Вилла» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.