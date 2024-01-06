«Астон Вилла» может потерять нескольких игроков

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился информацией о трансферной кампании команды.

«Один или два футболиста могут уйти от нас. Такое возможно, но пока еще ничего не ясно. Конечно, мы попытается заполучить кого-то, но мы будем подписывать в том случае, если будем уверены, что игрок нас усилит. Пока неизвестно, сможем ли подписать новичков зимой», — цитирует Эмери журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Астон Вилла» занимает вторую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 42 очка за 20 игр. Стоит сказать, что ниже располагается «Манчестер Сити», у которого 40 баллов и один матч в запасе.