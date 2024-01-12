​Эмери скромно отреагировал на признание его лучшим тренером декабря в АПЛ

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам декабря. Ещё бы – его команда набрала 14 очков из 21 возможного, в том числе обыграла «Манчестер Сити» и «Арсенал». Прямо сейчас «вилланы» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.

Давая комментарий по поводу завоевания награды, Унаи Эмери проявил скромность.

«Это награда для всех: для игроков, для тренеров, для болельщиков. Это не моя оценка, а оценка всей нашей работы», - сказал Эмери на пресс-конференции.

В воскресенье «Астон Вилла» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Эвертона».